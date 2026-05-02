Almanya Bundesliga’nın 32. haftasında şampiyon Bayern Münih, ligde kalma mücadelesi veren Heidenheim’i ağırladı.

Mücadeleyi uzun süre önde götüren Heidenheim, 90+10. dakikada yediği golle yıkıldı.

Maçın son anlarında Alman futbolcu Diant Ramaj’ın kendi kalesine attığı golle Bayern Münih 3-3’ü yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Öte yandan Türk futbolcu Eren Dinkçi de bu müsabakada Bayern Münih ağlarını havalandırmayı başardı.

24 yaşındaki futbolcu, 31. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

ww Heidenheim'ın diğer gollerini 22 ve 76. dakikalarda Budu Zivzivadze atarken Bayern Münih'in mücadeledeki diğer golleri iseni ise 44 ve 57. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

Ligin 18. ve son sırasında bulunan Heidenheim, aldığı beraberlikle puanını 23’e yükseltti.

Şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Bayern Münih ise puanını 83'e çıkardı.

Ligde 17. sıradaki Wolfsburg'un 25, 16. basamaktaki St. Pauli’nin de 26 puanı var.