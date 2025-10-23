Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde (BAÜ), “Filistin’de Adalet ve Barış Diyalogları” başlıklı konferans düzenlendi.

BAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Bülent Evre moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta; Yrd. Doç. Dr. İlksoy Aslım, Filistin sorununun tarihsel kökenlerini, son gelişmeleri ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

Dr. Aslım, Filistin sorununun başlangıcı hakkında bilgi vererek, sürecin bölgedeki uzun süreli çatışmaların temelini oluşturduğunu ifade etti; sorunun yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda jeopolitik ve küresel aktörlerle ilişkili olduğunu vurguladı.

Aslım “Asıl mesele, aktörlerin değişen rollerini ve güç dengelerini anlamaktır. Bunları bilmeden bölgeyi doğru okumak mümkün değildir.” dedi.

Bu süreçte, BM Güvenlik Konseyi’nin 242 no’lu kararının bölgedeki müzakereler için en önemli hukuki dayanaklardan biri haline geldiğini söyleyen Aslım, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından başlayan Gazze savaşının, 2008-2009, 2012, 2014 ve 2021’deki çatışmaların devamı olduğunu belirtti, “Gazze bugün neredeyse tamamen yaşanmaz bir yer haline gelmiştir.” dedi.

Uluslararası tepki ve hukuki süreçler

Dr. Aslım, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’i soykırımla suçladığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Muhammed Deif hakkında tutuklama kararı çıkardığını belirtti.

Geleceğe dair öngörülerini paylaşan Aslım, kısa bir süre için Gazze’nin uluslararası bir yönetim altında kalabileceğini, ancak uzun vadede birleşmiş Filistin halkının kendi devletini kuracağını ifade etti. Aslım, “Uluslararası hukuk, etik değerler ve dünya halklarının desteği Filistin’in yanındadır. Er ya da geç, Filistin halkı devlet olma hakkını kazanacaktır.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.