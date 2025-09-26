Lise düzeyindeki öğrencilerin okul üniformalarını kapatmayacak şekilde başörtüsü takmasına izin veren Disiplin Tüzüğü değişikliği ile ilgili açılan dava karara bağlandı.

Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme içeriği laikliğe aykırı bulmadı ancak düzenlemenin yasayla yapılması gerektiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, laiklik, eğitim hakkı ve eşitlik yönünden yaptığı değerlendirmede tüzüğün; oy çokluğu ile Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Mahkeme, yürütmenin yetkisi ve temel hak ve özgürlüklerin yasayla sınırlandırılması yetkisi açısından ise Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle tüzüğü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ dava hakkındaki değerlendirmesinde, değişiklik tüzüğünün anayasanın laiklik, vicdan ve din özgürlüğü ile eğitim hakkına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmadığına karar verdi. Özerdağ bu karara varırken Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesine, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine ve TC Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu.

Özerdağ, okullarda uygulanacak bu düzenlemeler hakkında öncelikle yasa yolu ile ilke, esas ve sınırlarının belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Özerdağ, yasa ile bu ilke ve esaslar belirlenmeden “Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlandırılması” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun tüzük yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Gülden Çiftçioğlu da, tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından Anayasal yetki sınırı aşılarak yapıldığını ifade etti.

KARAR, MAHKEMELER ÖNÜNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Mahkemenin Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliği iptal etmesi, Lefkoşa’daki Mahkemeler önünde bekleyen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı.

Kararın açıklanması üzerine, “Direne Direne Kazanacağız”, “Kıbrıs Laiktir, Laik Kalacak” ve “Bağımsız Yargı, Güvenli Gelecek” sloganları atıldı.

Kararı değerlendiren KTOEÖS Avukatı Öncel Polili, “Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu’nun dava konusu tüzüğü yapma yetkisinin olmadığını ve doğrudan doğruya egemenlik hakkımızı ihlal ettiğine karar verdi.” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun, KKTC Anayasası’nı tanımadığını ileri süren Polili, Kurulun yetkisi olmayan konularda düzenlemeler yaptığını söyledi. Polili, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar.” iddiasında bulundu.

Polili, Anayasa Mahkemesi’nin, KKTC Anayasası’nın egemenlikle ilgili maddesine, hiçbir devlet makamının yetkisini Anayasa’dan almayan bir konuda mevzuat yapamayacağının altını çizdiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nin üç tane farklı karar okuduğunu belirten Öncel Polili, üç tanesinin, davacı lehine karar verdiğini söyledi. Bu konunun Meclis’te tekrar düzenlenebilecek bir konu olduğunu ifade eden Polili, “Dolayısıyla biz mücadeleye sokakta, gerekirse mahkemede devam edeceğiz.” diye konuştu.

Avukat Cansu Nazlı da, kararın, Bakanlar Kurulu’nun yürütme yetkisini aştığı ve yasama alanına girdiği yönünde olduğunu kaydetti. Mahkemenin, tüzüğü, Anayasa’nın egemenlik ilkesine aykırı bulduğunu ifade eden Nazlı, temel hakların yalnızca yasa ile sınırlanabileceğinin öngörüldüğünü, tüzükle böyle bir sınırlama yapılmasının da Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getirdi.

TEPKİ ÇEKEN TÜZÜK

Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü", 15 Mart'ta yürürlüğe girmiş ancak 25 Mart'ta tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Değişiklik, bone üstü bandana formülüyle, çocukların okula başlarını kapatarak girmelerine imkan tanıyordu.

İkinci kez yapılan ve 8 Nisan'da yürürlüğe giren tüzük değişikliğiyle ise, liselerde başörtüsü yasağı kaldırılmış, ortaokullarda ise kıyafet uygulamaları okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılmıştı.

Söz konusu tüzüğün geri çekilmesini talep eden öğretmenler, siyasiler ve sivil toplum örgütleri, eylemler başlatmıştı.