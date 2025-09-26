Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan Pusu Operasyonu’nda bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Önceki akşam saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında, 39 yaşındaki Chikwado Victor Jombo ile 22 yaşındaki Koray Tümsoy’un tasarruflarında toplam bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Operasyonda tutuklanan Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy’un tasarruflarında yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı Tümsoy’un üzerinde yapılan aramada cüzdanında 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı Koray Tümsoy’un uyuşturucuyu Jombo’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Jombo’nun ise uyuşturucuyu Tümsoy ile birlikte kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru Kesat, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.