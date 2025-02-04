Teska &Cahit Necipoğlu sponsorluğunda yapılacak Federasyon Kupası’nda kadınlarda maçlar bugün başlıyor. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak olan kadınlar yarı finali kazanacak takımlar finale yükselecek.

KADINLARDA 2 MAÇ

Kupada bu akşam saat 18.00’de Levent – Akdeniz Spor Birliği saat 18.00’de karşılaşacaklar. Yarı finalin diğer maçı ise saat 20.00’de İskele Larnaka Gençler Birliği – Base Basketbol mücadele edecekler.

ERKEKLERDE İLK MAÇLAR 6 ŞUBAT’TA

Teska &Cahit Necipoğlu sponsorluğunda yapılacak Federasyon Kupası’nda erkeklerde ilk tur maçları 6 Şubat Perşembe günü oynanacak. Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 18.00’de Cortado Adaspor – Marmara ve saat 20.00’de de Akdeniz Spor Birliği Caesar Larnaka Gençler Birliği tur atlamak için mücadele edecekler. Öte yandan kupada finaller Atatürk Spor Salonu’nda 17 Şubat Pazartesi oynanacak.