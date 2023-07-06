Vedat Kaner Easy League’de ikinci devre başlıyor

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda düzenlenen Vedat Kaner Easy League basketbol liginin birinci devresi tamamlandı. İkinci devre maçları, 7 Temmuz’da başlayacak

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu organizesinde 22 Haziran’da başlayan Easy League (U13) ve Junior Easy League (U11) basketbol ligi ilk devresi 5 Temmuz Çarşamba günü tamamlandı.

Genç sporcuların başarıyla tamamladığı ilk devre ardından ikinci devrede yer alacak yeni gruplar belirlenmeye başladı. Yeni grupların karşılaşacağı ikinci devre maçları ise 7 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda düzenlenen Easy League turnuvası toplam 350 genç sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Turnuvaya ilişkin programlar, Vedat Kaner Vakfı ve KKTC Basketbol Federasyonu sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.



