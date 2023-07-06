banner913
banner932
Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor
Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor
3 0
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
29 0
 
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
14 0
Hayat bir yılda yüzde 65 daha pahalı
Hayat bir yılda yüzde 65 daha pahalı
15 0
Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı
Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı
10 0
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
19 0
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
84 0
banner964

Vedat Kaner Easy League’de ikinci devre başlıyor

banner476

Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda düzenlenen Vedat Kaner Easy League basketbol liginin birinci devresi tamamlandı. İkinci devre maçları, 7 Temmuz’da başlayacak

banner825
Vedat Kaner Easy League’de ikinci devre başlıyor
banner960
Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu organizesinde 22 Haziran’da başlayan Easy League (U13) ve Junior Easy League (U11) basketbol ligi ilk devresi 5 Temmuz Çarşamba günü tamamlandı.
Genç sporcuların başarıyla tamamladığı ilk devre ardından ikinci devrede yer alacak yeni gruplar belirlenmeye başladı. Yeni grupların karşılaşacağı ikinci devre maçları ise 7 Temmuz Cuma günü başlayacak.
Vedat Kaner Vakfı sponsorluğunda düzenlenen Easy League turnuvası toplam 350 genç sporcuya ev sahipliği yapıyor.
Turnuvaya ilişkin programlar, Vedat Kaner Vakfı ve KKTC Basketbol Federasyonu sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.