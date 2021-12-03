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Vakıflar, Engelsiz yüreklerin sponsoru

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında sponsorluk protokolü imzalandı

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Vakıflar, Engelsiz yüreklerin sponsoru
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KKTC Engelliler Spor Federasyonuna bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın tüm faaliyetleri ile ilgili harcamaların Vakıflar İdaresi tarafından karşılanmasına ilişkin protokol imzalandı.
Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, protokol Vakıflar İdaresi’nde düzenlenen basın toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve davetliler huzurunda imzalandı. 
Benter: “Birlik olursakbaşaramayacağımız iş yoktur”
Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter yaptığı konuşmada, zaten çok başarılı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Vakıflar olarak çok güzel projeler yapacaklarını, hedeflerini yüksek tutup ülkede, Türkiye’de ve Avrupa’da beraber şampiyonluklar yaşayacaklarını belirtti. 
Katkı koyan Bakan Sunat Atun’a ve onay veren Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ileten Benter, “Vakıflarda çalışan 7 engelli çalışanımız vardır ve bu çalışanların yıllar içindeki performanslarına bakıldığında gördük ki bu personellerimiz fırsat verildiği zaman verilen görevleri en yüksek performans seviyesinde yerine getirebiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Benter son olarak, sabah Engelliler Dayanışma Derneği Başkanının İdare’yi ziyaret ettiğini ve orada verdikleri mesajın “Birlik olursak, çok çalışırsak başaramayacağımız iş yoktur” olduğunu belirtti.
Akdeniz: “Ülkemizde de bu gibi olanakların diğer kurumlara da örnek olmalı”
Basın toplantısında konuşan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ise, ülkeyi Türkiye’de ve uluslararası platformda başarıları ile temsil eden KKTC Engelliler Spor Federasyonuna bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Vakıflar İdaresi himayesine kattıklarını belirterek, Vakıflar İdaresi’ne şükranlarını sundu. 
Akdeniz, “Vakıflar İdaresinin sadece bugün değil geçmişten günümüze çok büyük katkılar yaptığını belirten Ahmet Akdeniz, bugün sporcu arkadaşların kullandığı birçok sandalyeler Avrupa’daki eşitlerini aratmayan yapıdadır. Avrupa’daki engelli birey hangi sandalyeyi ve teçhizatı kullanıyorsa bugün bizim engellimiz de kullanıyor.
Bunun temelinde Vakıfların bize katkıları vardır. Ülkemizde de bu gibi olanakların diğer kurumlara da örnek olup artırılması ve ülkemizde yaşayan 6000 engelli bireyin fırsat eşitliğini yaratılmasını ümit ediyorum” dedi.

 

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Etiketler; #Vakıflar İdaresi #KKTC Engelliler Spor Federasyonu #Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
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