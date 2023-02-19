Şampiyon Melekler, Caesar Larnaka G.Birliği formasında

Basketbol Prolig ekiplerinden, son Açılış Kupası şampiyonu Gençler Birliği “Şampiyon Melekler Takımı” forması ile ligde mücadele edecek.

Basketbol federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 sezonu Açılış Kupası şampiyonu olan İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Caesar Larnaka Gençler Birliği, 2023 yılında Mart ayında başlayacak olan PROLİG’de depremde kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler Takımı” formaları ile mücadele edecek.

Formalar şampiyonluğu simgeleyen “golden“ rengi ile tasarlanırken formaların arka tarafında Gazimağusa TMK logosu ile depremde yitirdiğimiz Gazimağusa TMK şampiyon voleybolcularının, hocaların ve teknik heyetin isimleri yer alıyor.

