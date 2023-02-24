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Potada U-20 Erkekler Play-Off fikstürü açıklandı

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Potada U-20 Erkekler Play-Off fikstürü açıklandı
KKTC Basketbol Federasyonu Türkiye’deki büyük deprem felaketi nedeniyle verdiği ara sonrasında fikstür düzenlemesi yaparak başlangıcı U-20 Erkekler Play-off maçlarıyla yapıyor.
Federasyon 2022-2023 Sezonu U20 Erkekler Play-Off serisinin 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacağını duyurdu.
Fikstür programı şöyle:
2022-2023 SEZONU U20 ERKEKLER PLAY-OFF FİKSTÜRÜ
 
YDÜ-MGA          06.03.2023         PAZARTESİ       18.00                  RA 25 S.S.
GAÜ-KOOP        06.03.2023 PAZARTESİ 18.30       E.APAKAN  S.S.
 
MGA-YDÜ          08.03.2023 ÇARŞAMBA      18.00          ARENA S.S.
KOOP-GAÜ        08.03.2023 ÇARŞAMBA 18.00               N.TAŞKIN S.S.
 
GAÜ-KOOP(GEREKİRSE)   11.03.2023 CUMARTESİ 15.00 E.APAKAN
YDÜ-MGA(GEREKİRSE)     11.03.2023 CUMARTESİ 15.00 RA 25 S.S.
 
Final serisinin 20 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
 
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