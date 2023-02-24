Potada U-20 Erkekler Play-Off fikstürü açıklandı

KKTC Basketbol Federasyonu Türkiye’deki büyük deprem felaketi nedeniyle verdiği ara sonrasında fikstür düzenlemesi yaparak başlangıcı U-20 Erkekler Play-off maçlarıyla yapıyor.
Federasyon 2022-2023 Sezonu U20 Erkekler Play-Off serisinin 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacağını duyurdu.
Fikstür programı şöyle:
2022-2023 SEZONU U20 ERKEKLER PLAY-OFF FİKSTÜRÜ
YDÜ-MGA 06.03.2023 PAZARTESİ 18.00 RA 25 S.S.
GAÜ-KOOP 06.03.2023 PAZARTESİ 18.30 E.APAKAN S.S.
MGA-YDÜ 08.03.2023 ÇARŞAMBA 18.00 ARENA S.S.
KOOP-GAÜ 08.03.2023 ÇARŞAMBA 18.00 N.TAŞKIN S.S.
GAÜ-KOOP(GEREKİRSE) 11.03.2023 CUMARTESİ 15.00 E.APAKAN
YDÜ-MGA(GEREKİRSE) 11.03.2023 CUMARTESİ 15.00 RA 25 S.S.
Final serisinin 20 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.