Potada U-20 Erkekler Play-Off fikstürü açıklandı

KKTC Basketbol Federasyonu Türkiye’deki büyük deprem felaketi nedeniyle verdiği ara sonrasında fikstür düzenlemesi yaparak başlangıcı U-20 Erkekler Play-off maçlarıyla yapıyor.

Federasyon 2022-2023 Sezonu U20 Erkekler Play-Off serisinin 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacağını duyurdu.

Fikstür programı şöyle:

2022-2023 SEZONU U20 ERKEKLER PLAY-OFF FİKSTÜRÜ



YDÜ-MGA 06.03.2023 PAZARTESİ 18.00 RA 25 S.S.

GAÜ-KOOP 06.03.2023 PAZARTESİ 18.30 E.APAKAN S.S.



MGA-YDÜ 08.03.2023 ÇARŞAMBA 18.00 ARENA S.S.

KOOP-GAÜ 08.03.2023 ÇARŞAMBA 18.00 N.TAŞKIN S.S.



GAÜ-KOOP(GEREKİRSE) 11.03.2023 CUMARTESİ 15.00 E.APAKAN

YDÜ-MGA(GEREKİRSE) 11.03.2023 CUMARTESİ 15.00 RA 25 S.S.



Final serisinin 20 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

