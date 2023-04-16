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Metgin Ünilig’in şampiyonu RDÜ

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Metgin Ünilig’in şampiyonu RDÜ
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de final-four heyecanı final maçı ile doruğa çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Rauf Denktaş Üniversitesi’ni karşı karşıya getiren final maçının ilk periyodu RDÜ üstünlüğünde geçti. 15-8’lik skor ile ikinci periyoda başlayan RDÜ, bu periyotta da istediklerini yaparak devreyi 41-22 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili performansını devam ettiren RDÜ mücadeleden 75-51 galip ayrılarak şampiyon oldu.
Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon RDÜ takımına kupa ve madalyalarını KKTC Basketbol Federasyonu ve Metgin şirketi yetkilileri takdim etti.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI BAÜ’NÜN
Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçın kazananı 60-55’lik skor ile BAÜ oldu.
 
 
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