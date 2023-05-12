GAÜ’den final için önemli adım: 71-45

Prolig’de klasmanı ikinci sırada tamamlayan CaesarG.Birliği ile GAÜ’yü İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya getiren mücadelede rakibini 71-45 mağlup eden GAÜ seride 1-0 öne geçti ve final için önemli bir adım attı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’deplay-off heyecanı dün akşam başladı. Klasmanı ikinci sırada tamamlayan CaesarG.Birliği ile GAÜ’yü İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya getiren mücadelenin kazananı Girne ekibi oldu.

BAŞTAN SONA ETKİLİ OYUN

Mücadeleye iyi başlayan GAÜ, ilk periyodu 8 sayı farkla önde tamamladı. İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Girne ekibi, iyi savunması ile soyunma odasına 36-16 üstün girdi.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekibe geri dönüş şansı vermeyen GAÜ, bu periyotta da skor üstünlüğü elde ederek son periyot öncesinde 26 sayı farka ulaştı. Skor üstünlüğü ile oyunu kontrol ederek son periyodu geçiren GAÜ, karşılaşmadan 71-45 üstün ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

EMİR CAN’DAN DOUBLE-DOUBLE

Girne ekibinde Emir Can Mercan 19 sayı 10 ribaunt ile ‘double-double’ yaparken, Hamit Çeliktaşlılar 16 sayı ile maçı tamamladı. İskele temsilcisi G.Birliği’nin çift hanelere ulaşan tek oyuncusu 11 sayı üreten Mert Akdeniz oldu.

Serinin ikinci maçı 13 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. GAÜ bu maçı kazanması halinde finale yükselecek. G.Birliği’nin kazanması durumunda seride son maç İskele’de oynanacak.

