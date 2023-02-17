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GAÜ şampiyonluk hedefiyle başlıyor

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GAÜ koçu Halit Kıryağdı, “İyi bir kadromuz var, buna bir de ABD’den gelen Berkem eklendi. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluktur, tam kadro olduğumuzda potansiyel bunu gerektirir

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GAÜ şampiyonluk hedefiyle başlıyor
Ligin güçlü kadrolarından birisine sahip Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) koç Halit Kıryağdı yönetiminde lig şampiyonluğu hedefi ile hareket planı geliştirdi.
“YİTİRDİKLERİMİZİN İSİMLERİNİ YAŞATMAK TOPLUM OLARAK GÖREVİMİZDİR”
Koç Halit Kıryağdı, depremin toplum olarak ciddi acı yaşamamıza sebep olduğunu, uzaktan akrabalarını yitiren biri olarak katıldığı cenazelerde acıları derinden hissettiğini belirterek, empati yapmanın bile çok zor olduğu bu ortamda yakınlarını kaybedenlere sabır diledi.
Yitirdiğimiz değerlerin isimlerini yaşatmanın toplum olarak görevimiz olduğunu belirten Kıryağdı, bu zor süreç içerisinde durdurdukları idmanları yeniden başlatmak üzere olduklarını söyledi.

Kıryağdı, “Açılış Kupası sonrası takım sayılarının artmamış olması, takımların toplam 4 maç yapması ve uzun bir ara verilmesi takım üzerinde diğer ekiplerde olduğu gibi bir motivasyon kaybı yaşattı. Buna rağmen bizler yine de deprem felaketi sonrası ara verdiğimiz çalışmalarımıza önümüzdeki hafta yeniden başlıyoruz” dedi.
“SAKAT OYUNCULARIMIZDA CİDDİ İYİLEŞME VAR, HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”
Kıryağdı, Açılış Kupası’nın kendileri için iyi geçmediğini, bu süreçte sakatlıkları olan oyuncuların durumlarında iyileşme kaydedildiğini, Praise Okafor, Emre Kılıçarslan ve Alperen Güner’in sakatlıklarının oldukça düzelme kaydettiğini belirtti.
Halit Kıryağdı, “İyi bir kadromuz var, buna bir de ABD’den gelen Berkem eklendi. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluktur, tam kadro olduğumuzda potansiyel bunu gerektirir. Öncelikle güzel bir basketbol ve paralelinde şampiyonluğa inanıyoruz” dedi.
 
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