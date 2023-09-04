Basketbolda başkan adayı yok

Basketbol Federasyonu, çarşamba gerçekleşecek genel kurul öncesi Ali Tüzünkan’ın aday olamayacağını duyurdu

Basketbol Federasyonu’nun 6 Eylül 2023 Çarşamba günü gerçekleşecek Olağan Genel Kurulu’nda başkan adayının olmadığı açıklandı. Mevcut yönetim kurulu üyesi olan ve geçtiğimiz Cuma günü başkan adaylığına başvuru yapan Ali Tüzünkan’ın federasyon tüzüğünün 28. Maddesi gereğince sunması gerektiği belgelerin tümünün sunulmadığı belirtilerek başkanlık görevi için herhangi bir başvurunun bulunmadığı belirtildi.

Basketbol Federasyonu’ndan yapılan duyuru şöyle:

“6 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurul'u için 01/09/2023 tarihinde Sayın Ali Tüzünkan tarafından yapılan başkan adaylığı başvurusu federasyon tarafından incelemiştir.

Basketbol Federasyonu Tüzüğü'nün 28. maddesi gereği, başkan adayları tarafından sunulması gereken belgeler belirtilmiştir. Ancak, Sayın Tüzünkan bugüne kadar bu belgelerin tümü tarafımıza sunmamıştır.

Bu nedenle, 06/09/2023tarihinde yapılacak olan Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu için, 04/09/2023 tarihinden itibaren Başkanlık görevi için herhangi bir başvuru bulunmamaktadır.

KKTC Basketbol Federasyonu”

TÜZÜNKAN: SON DERECE NORMAL, SAYGI DUYUYORUM

Başkan adaylığı Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmeyen Ali Tüzünkan, adaylığının reddedilmesinin son derece normal olduğunu ve durumu saygı ile karşıladığını belirtti. Federasyon tüzüğüne göre adayların 5 yıl boyunca hizmet etmesi gerektiğini, kendisinin hizmet süresinin 3 yıl olduğunu söyleyen Tüzünkan, o maddedeki belgeyi tamamlayamadığı için adaylığının resmiyet kazanmadığına işaret etti.

“TÜZÜK DEĞİŞİRSE ADAYLIK İÇİN İRADEM SÜRÜYOR”

Basına da yansıyan, kulüplerin tüzük değişikliği ile ilgili genel kurulda beklentisi olduğunu hatırlatan Tüzünkan, adaylık başvurusunu yaparak herkese “Başkanlık için kararlıyım” mesajını verdiğini, değişiklik olması halinde adaylık için iradesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

