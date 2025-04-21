Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk yarıyı Akdeniz Spor Birliği yenilgisiz lider bitirdi. Ligde 6 hafta sonunda çekişmeli maçlar oynanırken istatistikler de önemli veriler yaşandı. En çok sayı atan takım ASB Ligin yenilgisiz takımı Akdeniz Spor Birliği 6 maçta 6 galibiyet alarak 12 puanla devreyi lider bitirdi. Akdeniz Spor Birliği 399 sayı atarken, 303 sayısı ile en az sayı yiyen takım oldu. En çok sayı atan takım 425 sayı ile Gönyeli KoopBank oldu. En verimli oyuncu Uche Ligde 6 maçlık periyot sonunda 123 verimlilikle Soyer Aksu oyuncusu Uche ilk sırada yer alırken, 121 verimlilikle Base oyuncusu Davidson ikinci ve Cortado Akdeniz Spor Birliği’nden Abdul Ghaffar da 118 verimlilikle üçüncü sırada Sayı lideri de Uche İlk devre sonunda Soyer Aksu oyuncusu Uche 99 sayı ile ilk sırada yer aldı. Base oyuncusu Günay 86 sayı ile ikinci sırada yer alırken, Akdeniz Spor Birliği’nden Emircan 76 sayı ile üçüncü oldu. Abdul Ghaffar ribaund lideri Akdeniz Spor Birliği oyuncusu Abdul Ghaffar ilk haftada toplandığı 80 ribaund ile ilk sıraya yerleşti. 76 ribaund ile Akdeniz Spor Birliği oyuncusu Emircan ikinci ve Base’den Davidson da 74 ribaund ile üçüncü sırada.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.ASB 6 6 - 399 303 12

2. BASE BASKETBOL 6 5 1 423 405 11

3.GÖNYELİ KOOPBANK 6 4 2 425 357 10

4.SOYER AKSU 6 3 3 359 367 9

5.CL G.BRİLİĞİ 6 2 4 361 369 8

6.C.ADASPOR 6 1 5 351 451 7

7.ÇETİNKAYA 6 - 6 339 412 6