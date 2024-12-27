Lefkoşa'da Surlariçi Lokmacı bölgesinde yaşanan olayda isminin baş harfleri A.G’yi ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğramasına neden olan zanlı Yaşar Bolat tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının “vahim zarar, ciddi darp, kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 20 Aralık tarihinde, Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir nedenden dolayı 51 yaşındaki isminin baş harfleri A.G.’nin, 173 miligram 49 yaşındaki isminin baş harfleri T.P.’nin 185 miligram 45 yaşındaki isminin baş harfleri M.G.’nin 242 miligram alkollü içki tesiri altında bir taraf olup, diğer taraf olan 361 miligram alkollü içki tesiri altındaki 39 yaşındaki Yaşar Bolat ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında Yaşar Bolat’ın, A.G’nin başına tekme atarak, sağ şakak kısmında kırık oluşmasına neden olduğunu belirtti. Polis, A.G’nin dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Polis, olayla ilgili gerekli kamera görüntülerinin ve ifadelerin alındığını söyledi. Polis, kavgada yer alan diğer şahıslarla da ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.