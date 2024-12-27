Lefkoşa’da Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Ayjemal Andavelıyeva’nın Mayıs 2024 ve 14 Temmuz 2024 tarihinde, ön izin ile yurt dışından işçi getireceği vaadi ile 3 ayrı şahıstan sahtekarlıkla toplam 8 bin 200 ABD Doları temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs 15 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan Türkmenistan uyruklu Ayjemal Andavelıyeva "Sahte Davranışla Para Temini” suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı içerisinde KKTC'de işçi olarak çalışmasına rağmen ön izin yapacağı vaadi ile Lefkoşa'da sakin 26 yaşındaki isminin baş harfleri V.Y.’den Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplam 5 bin 200 Dolar nakit parayı aldığını söyledi.

Polis, zanlının yine Lefkoşa'da sakin 30 yaşındaki isminin baş harfleri M.B.’den Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplan 2 bin Dolar aldığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa'da sakin 35 yaşındaki isminin baş harfleri N.R.’den ise Türkmenistan’da yaşayan bir akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplam 1000 Dolar nakit parayı aldığını açıkladı.

Polis, 3 kişiden toplamda 8 bin 200 nakit parayı alıp herhangi bir icraat yapmayarak sahte davranışla para temin eden zanlıyla ilgili şikayetin 24 Aralık 2024 tarihinde yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Aralık tarihinde tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, şimdilik 3 şikayet yapıldığını ancak sayının artabileceğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.