Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, halka yarın gazeteci yazar Ali Kişmir'in yargılanacağı mahkemeye gitme çağrısı yaptı.

BASIN-SEN ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, “Halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve adaleti savunmak için tüm yurttaşları yarın mahkeme salonuna davet ediyoruz” denildi.

Ortak açıklamada, “Ali Kişmir davası, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından ülkemizde kritik bir dönemeçtir. 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Basın-Sen Başkanı Gazeteci Ali Kişmir, yalnızca gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirmiş; halkın haber alma hakkını savunarak fikirlerini ifade etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

-“ Gazeteciler susturulmaya çalışıldığında, toplumun sesi de kısılmış olur”

Açıklamada, yargı sürecine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Yargı sürecinde, suçlamaların dayandırıldığı yasal zeminin muğlaklığı ve sürecin keyfiliği, modern hukukun evrensel prensipleriyle bağdaşmamaktadır. Gazeteciler susturulmaya çalışıldığında, toplumun sesi de kısılmış olur. Bu durum, ifade özgürlüğünü ve basının bağımsızlığını tehdit ederken, Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarına da zarar vermektedir.”

Yeni tanıkların dinleneceği duruşmanın yarın saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşeceği kaydedilen açıklamada, “Halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve adaleti savunmak için tüm yurttaşları yarın mahkeme salonuna davet ediyoruz. Gelin, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkalım” denildi.