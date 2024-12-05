Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından G.T.M.A. (E-20) ve A.A.K.F’nin (E-22) kalmakta oldukları evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 2 bin TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.