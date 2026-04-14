Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılar, son zamanlarda ülkemizde başıboş köpek sayısının oldukça arttığını ifade ederek bu köpeklerin hem hayvancılara hem de av hayvanlarına zararlar verdiğini dikkat çekerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle büyük av kapanması sonrasında av bölgelerine yakın alanlarda ve köylere yakın küçükbaş hayvan mandıralarının bulunduğu yerlerde birçok başıboş köpek kanılarını doyurmak için mandıralara girdiğini iddia eden hayvancı vatandaşlarımız, “Bu köpeklerin saldırdığı birçok küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. İnşallah ilerleyen günlerde bu başıboş köpekler bizim mandıralarımıza da dadanmazlar” diyerek endişelerini bizlerle paylaştılar.

Bu arada kendi gözleriyle şahit oldukları bir başka olayın ise bu başıboş köpeklerin ovada av hayvanlarını yakalayarak yemeleri olduğunu belirten hayvancı vatandaşlarımız, “Avcılar av hayvanı kalmadığından şikayetçi. Nedeni belli, bu köpekler aç kaldıkça ya mandıralara giriyorlar, ya da av hayvanlarını avlıyorlar” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.