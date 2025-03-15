14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda Tıp Bayramı Töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşmalar yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Erol Barçın sağlık alanına, KKTC bütçesinde 2025 yılı için % 9,4’lük bir pay ayrıldığını söyleyerek, söz konusu miktarın yetersiz olduğunu belirtti.

Hekimlerin ülkedeki resmi nüfus sayısını bilmediklerini ancak bir milyonun üzerinde olduğunu tahmin ettikleri değişken sayıdaki bir nüfusa sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Barçın, bu hizmeti gerek altyapı ve donanım gerek nitelikli sağlık personeli ve hekim eksiklikleri gerekse ilaç ve tıbbi malzeme eksiklikleri içerisinde, kesintisiz bir şekilde vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan da, kalp damar hastalıkları ve kanserin ülkedeki en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Dalkan, konuşmasında Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi gerektiğini de aktararak, basamak hekimliğini önceleyen adalı bir sağlık ve genel sağlık sigortası sisteminin kurmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Kamusal sağlığın halkın sigorta prim ödemelerine rağmen erişilebilir olmadığını dile getiren Dalkan, bu durumun sağlığın bir hak olmaktan çıkıp ticarileşmesine yani parası olanın sağlık hizmetine erişebilmesine neden olduğunu aktardı.

Dalkan, hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarındaki sıkıntıları işaret ederek, özellikle asistan ve genç hekimlerin uzun çalışma saatleri, yoğun nöbet yükü nedeniyle yıprandıklarını kaydetti.

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut da, “ülkede sağlık sisteminden bahsetmenin mümkün olmadığını” söyleyerek, “Ülkenin kaynaklarını halkın ihtiyacı olan hizmetleri sunmak için kullanmak yerine, siyasi ortaklarına, yandaşlarına aktarmanın yollarını arıyor.” ifadesini kullandı.

Ülkede insanların en çok kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet ve böbrek hastalıklarından öldüğünü dile getiren Gürkut, bu hastalıkların tümünden “koruyucu sağlık hizmetleri oluşturarak, yaygınlaştırarak, halkın sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükselmesi için bilinçli çaba harcayarak, politikalar oluşturup hayata geçirerek” korunmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Gürkut, bilimsel verilere dayalı planlamalar yapılması gerektiğini söyleyerek, “Hekimlerin iyi hekimlik yapacağı şartları sağlayınız. Hekim haklarını veriniz, hasta haklarını koruyunuz.” dedi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Turhan Ulutekin ise ülkedeki tıp ve diş fakültelerinin kontenjanlarının giderek artırıldığını dile getirdi. Ulutekin, bu artışın “nitelikli eğitim sağlanarak değil, daha çok kâr odaklı bir yaklaşımla” gerçekleştiğini savundu.

Ulutekin konuşmasında, mezun olan hekim sayısının plansız bir şekilde yükseldiğini dile getirerek, “Gelecekte bu durum kaliteyi arttıran bir rekabetten çıkıp aksine hasta kaybetmemek adına zamandan ve kaliteli malzemelerden feragat ederek tedavi kalitelerini düşürecek bir sürece doğru ilerlemektedir.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Asbaşkanı H. İlker İpekdal ise, ülkedeki sağlık organizasyonunun “günü kurtaran, kişileri idare eden sağlık politikalarını fırsat bilip kesesini doldurma kaygısından başka bir şey bilmeyen bir avuç sağlığın statüko bekçilerine hizmet eden” tablosundan öteye gidemediğini dile getirdi. Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi ile Rudex Danışmanlık Şirketi’nin anket sonuçlarını paylaşan İpekdal, “Bir ülkede genelde en önemli sorunların hayat pahalılığı, yolsuzluk, rüşvet gibi konuların olması beklenirken, bizde ise sağlık hepsini de geride bırakarak ilk sıraya yerleşmiş.” dedi.