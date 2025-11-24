Başbakan Ünal Üstel, yasal düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Türk halkının sesi, kimliği ve hafızasıdır. Tam 32 yıl aradan sonra hükümetimizin kararlı reform iradesiyle BRT’nin yapısal sorunlarını çözecek ve kurumu çağın gereklerine uygun hale getirecek yasal değişiklikleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bundan bir yıl önce, yeni yönetim kurulunu atadıkları gün kamuoyuna ve BRT çalışanlarına kuruma ilişkin net bir söz verdiklerini anımsatan Üstel, "Bugün, o sözümüzü tutmak için gerekli ilk adımı attığımızı ve hedeflerimizi hayata geçirmeye başladığımızı müjdeliyoruz.” dedi.

Başbakan Üstel, bu düzenleme ile yapılacakları şu şekilde sıraladı:

“BRT çalışanlarının yıllardır beklediği kadro sorunlarını çözüyoruz. Kuruma yapılacak yeni istihdamda belirli kriterler getiriyor, uzmanlaşmayı zorunlu hale getiriyoruz.

BRT’nin daha kaliteli hizmet verebilmesi için kuruma ek gelir sağlayacak yeni düzenlemeleri devreye alıyoruz.

Kurumun tarafsız, güvenilir ve modern bir kamu yayıncısı kimliğini daha da güçlendiriyoruz.”

Üstel, BRT’nin hem bugünü hem de yarınını güvence altına alan bu reform adımının, kamu yayıncılığı kalitesini yükselteceği ve toplumun haber alma hakkını daha güçlü bir zemine oturtacağına vurgu yaptı.

Hükümet olarak BRT’yi sürdürülebilir, çağdaş ve rekabetçi bir yapıya kavuşturma konusundaki kararlı reform iradelerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Yasaya gereken ivmeyi vermiş durumdayız. Çok kısa bir süre içerisinde değişiklik yasa tasarısını komitede görüşmeye başlayacak ardından Meclis Genel Kurulu’na getirerek hayata geçireceğiz. Böylelikle BRT’ye ilişkin vermiş olduğumuz en büyük sözü de gerçekleştirme yolunda tarihi bir adım atmış oluyoruz.”