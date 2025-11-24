AKM önünde basın açıklaması yapan Sendikalar, etkinliğe katılmak için AKM’ye gelen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu alkışlayarak protesto etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 24 Kasım’ın kendileri için eylem ve mücadele günü olduğunu belirterek, AKM’de yer alan etkinliği protesto edip katılmayacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından KTOEÖS, Atatürk Anıtı’na giderek, Başöğretmen Atatürk, İsias Hotel’de hayatını kaybeden ve yaşamını zamansız yitiren öğretmenleri saygı duruşuyla andı; anıta çelenk sundu.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem AKM önünde yaptığı açıklamada, 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutlayan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

"Laik eğitim ve toplum mücadelesi veren öğretmenlerin baskı ve tehditlere maruz kaldığını dile getirdiği" bir dönemde Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun öğretmenler gününü kutlamasını manidar olarak nitelendiren Eylem, Eğitim Bakanı’nın, eylem hakkını kullandığı için öğretmenlere soruşturma açtığını ve denetmenleri öğretmenler üzerinde “baskı kurmak” için okullara göndermek istediğini savundu.

“Atatürk'ün gösterdiği ilerici eğitim ve toplum yapısı için ülkemizde bu mücadele devam edecektir.” diyen Eylem, laiklik ve bilimin tehdit altında olduğunu iddia ederek, buna karşı verdikleri mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

-Kaçmaz

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz da 24 Kasım’ın, Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olması açısından, kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Kaçmaz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “eğitimde hiçbir sorun olmadığı” söylemini eleştirdi.

Eğitimdeki “altyapı yetersizlikleri, bütçe sıkıntıları, depreme karşı dayanıklı olmayan binalar, kalabalık sınıflar, bazı bölgelerde acil okul ihtiyacı, konteyner sınıflar" gibi sorunları sıralayan Kaçmaz, özel eğitim gereksinimi bulunan ve dil bilmeyen öğrencilerle ilgili problemlerin de biriktiğini aktardı. Kaçmaz, özel eğitim ve rehber öğretmen eksiklikleri olduğunu da savundu, okullarda yaşanan artan akran zorbalığına dikkat çekti ve buna bağlı olarak özellikle ilk öğretimde "okul-veli sözleşmesinin" acil bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Bakanlığın bu sorunları çözmek yerine “absürt ve art niyetli uygulamalarla” sorunları daha da artırdığını öne süren Kaçmaz, mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise ülkedeki suçların artışından sorumlu olduğunu savunduğu sistemin, “her köye cami, ilahiyat okulları ve din adı altında yapılanlardan" da sorumlu olduğunu iddia etti.

"Siyasal İslam'ın manipülasyon ve yalanlarla" eğitime yansıdığını öne süren Gökçebel, Eğitim Bakanı ve hükümetin bu toplum için bittiğini savundu.

Gökçebel, "Eğitim Bakanı’nın iki yıl önce, 24 Kasım’da öğretmenlere ve sendikacılara dava açtığını" da ileri sürdü.