Başbakan Ünal Üstel, 13. maaş, narenciye ve buğday ürünlerine yönelik ödemelerin zamanında yapılacağını; yaklaşık bir haftalık bir süre içinde, maaşlar haricinde, yaklaşık 5 milyar 371 milyonluk ek kaynağı ekonominin dolaşımına sokacaklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, kamu çalışanları ve emeklilerin 13. maaş ödemelerinin 24 Aralık Salı; Sosyal Sigorta emeklilerinin 13.maaş ödemelerini ise 25 Aralık Çarşamba yapılacağını duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, 13. maaş ve ürün ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Narenciye sezonunda dalında kalan ürünle ilgili ödemelerin 18 Aralık’ta yapılacağını, buğday ürünü bedelinin 19 Aralık'ta ödeneceğini bildiren Üstel, yapılacak ödemelerin, ekonominin çarklarının sağlıklı ve güçlü bir şekilde dönmeye devam etmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Üstel, hükümeti kurdukları günden bugüne, yaşanan tüm dış kaynaklı ekonomik sıkıntılara rağmen, çalışanları ve üretenleri mağdur etmeme, onları enflasyona ezdirmeme, refah seviyelerini koruma ve emeklerinin karşılığını almaları adına ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını dile getirdi.

-"13. maaşlarla alakalı akıllara hiçbir soru işareti düşürmedik"

Hükümetin, kamu alacakları, krediler, hibeler ve desteklerle ilgili halka verdiği taahhütleri hem tutar hem de zaman olarak yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Üstel, “Bu dönem içerisinde gerek sigortalı gerekse kamu çalışanı ve emeklilerimizin maaşları veya 13. maaşları ile alakalı akıllarına hiçbir soru işareti düşürmedik, acaba dedirtmedik. Yılın sonuna geldiğimiz bu dönemde, ortaya koyduğumuz duruşu yine bozmuyoruz” ifadelerini kullandı.

-13. maaşlara 5 milyarı aşkın kaynak ayrıldı

Kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin toplam 3 milyar 277 milyon lira tutarındaki 13. maaşlarını olması gerektiği şekilde 24 Aralık’ta ödeyeceklerini dile getiren Üstel, 45 bin 287 Sosyal Sigorta emeklisinin 1 milyar 778 milyon TL tutarındaki 13.maaş ödemelerini de 25 Aralık’ta gerçekleştireceklerini ifade etti.

-“Üreticileri mağdur etmeyeceğiz" ... Narenciye ödemeleri yarın

Üreticileri de mağdur etmeyeceklerini vurgulayan Üstel, “Üreticilerimizi de mağdur etmeyeceğiz ve onların hep yanında duracağız sözümüze sahip çıkarak, 2023-2024 narenciye sezonunda ürünü dalında kalan 619 üreticimize, 27 bin 416 ton ürünü karşılığında toplam 164 milyon 219 bin TL’lik tutarı 18 Aralık 2024 tarihinde ödüyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, 2024 yılı içerisinde 542 üreticiden alınan toplam 14 bin 413 ton buğday ürününün karşılığı olan 152 milyon 682 tutarındaki bedeli de 19 Aralık Perşembe günü üreticilere ödemeye başlayacaklarını belirtti.

Yaklaşık bir haftalık bir süre içerisinde, rutin maaş ve diğer ödemelerinin haricinde, yaklaşık 5 milyar 371 milyonluk ek bir kaynağı ekonominin dolaşıma sokmuş olacaklarına işaret eden Üstel, bunun ekonominin çarklarının sağlıklı ve güçlü bir şekilde dönmeye devam etmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, “Bu vesileyle, yarattığımız ve sağladığımız kaynaklarla bir kez daha vatandaşlarımızın alın terlerinin karşılığı olan alacaklarını zamanında ve eksiksiz şekilde ödemekten duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşıyor, tüm halkımıza en içten saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.