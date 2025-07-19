20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünde, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü kutlamalarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KKTC’de olacak. Erdoğan yarın Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Bulvarı'ndaki törenlere katılacak.

-Tatar konuşacak, 21 pare top atılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun yayımladığı programa göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRTK’dan yaptığı konuşmayla başladı.

-Törenler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, bugün Boğaz Şehitliği’nde yer alacak ve saat 18.00’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erecek.

Bu törenin ardından saat 18.30'da Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarındaki tören yapılacak.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıta çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarındaki tören ise saat 19.00’da yapılacak.

Törende, Anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de saat 19.30'da Meclis bahçesinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci Yıl Dönümü nedeniyle resepsiyon düzenleyecek.

-20 Temmuz Pazar günü ilk tören Yavuz Çıkarma Plajı’nda

20 Temmuz Pazar günü ilk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakılacak, Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından Aydıncık’tan getirilen bayrak teslim edilecek ve 21 pare top atışı yapılacak.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakılacak.

-Lefkoşa Şehitler Anıtı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yarın Lefkoşa’daki ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yapılacak. Saat 08.00’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

-20 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak

20 Temmuz Pazar günü ise saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.

Anıt Özel Defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni..

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 18.30’da başlayacak.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından resmigeçitle sona erecek.

- Cumhurbaşkanlığı resepsiyon düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenleyecek.

Resepsiyon, yarın akşam saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

-Girne

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit töreninin ardından tören, saat 18.00’de Solo Türk Yıldızlarının gösterisiyle son bulacak.

-Güzelyurt

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.00’de protokol sırasında göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erecek.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Müze önündeki tören saat 09.15’te başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından yapılacak resmigeçitle tören sona erecek.

-İskele

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak; tören birlikleriyle halkın bayramı kutlanacak.

Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

-Lefke

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak.

İlk tören saat 18.00'de Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören saat 18.30’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

-Mehmetçik

Mehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören de saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.

-TDK’ya ait savaş gemileri 20 Temmuz vesilesiyle halkın ziyaretine açılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

GKK Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, yarın 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açılacak.

TCG Bandırma Gemisi’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtasıyla sağlanacak.