Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), tartışılması gerekenin asgari ücretin ne kadar artacağının değil, hayat pahalılığının nasıl kalıcı biçimde düşürüleceği ve alım gücünün nasıl korunacağı olduğunu vurguladı.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretin artırılmasına karşı olunmadığı ancak bu artışın yarattığı zincirleme zamlarla mücadele etmenin ötesinde bu döngüyü doğuran yapısal sorunların çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Her asgari ücret artışımım piyasada yeni fiyat artışlarını tetiklediğinin belirtildiği açıklamada, bu döngü kırılmadıkça yapılan her artışın daha büyük bir pahalılığı beraberinde getireceği, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha da zorlayarak kapanmalara yol açacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Üzülerek ifade ediyoruz ki, ülkede ekonomik kararlar günübirlik reflekslerle, plansız ve öngörüsüz biçimde alınmaktadır. Nüfusu dahi sağlıklı biçimde belirleyemeyen bir yönetim anlayışıyla, sürdürülebilir bir ekonomik yapı inşa edilemez. Devlet, bugün kamu çalışanlarının maaşlarını dahi borçlanarak öderken; özel sektör, artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlanmaktadır. Bu dengesizlik, toplumsal huzuru da tehdit eder boyuttadır. Elektrik gibi temel hizmetlerdeki maliyet artışları da bu tablonun bir başka yansımasıdır. Yönetilemeyen süreçlerin bedelini, faturalarıyla yine halk ödemektedir. Üstelik, uzun süredir dile getirilen yabancı işgücü düzenlemeleri hâlâ hayata geçirilmemiş; rekabeti artıracak, piyasayı ucuzlatacak herhangi bir strateji ortaya konmamıştır.” denildi.

Bugün ihtiyaç duyulanın hayat pahalılığına karşı kalıcı çözümler üretecek vizyon ve irade olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Temel ihtiyaç ürünlerinin ithalatı planlı ve geçici biçimde serbestleştirilmeli; aynı zamanda yerli üretici güçlü biçimde desteklenmeli, piyasada gerçek bir rekabet ortamı sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde fiyatlar dengelenebilir, ücret artışları sürdürülebilir hale gelebilir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ekonominin sadece rakamlarla değil, öngörü ve kararlılıkla yönetildiği belirtilerek, asgari ücretle ilgili tüm çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi, geçici önlemler yerine kalıcı politikalarla toplumsal refahın korunmasını talep edildi.