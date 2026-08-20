Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ankara’da temaslarda bulundu.

Başbakan Üstel, Ataoğlu ve Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşmede, Başbakan Üstel, Cevdet Yılmaz ile önce baş başa görüştü ardından görüşmeye hükümet ortakları da katıldı.

Başbakan Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz daha sonra KKTC’nin dijital geleceğini belirleyecek fiber optik ek protokolüne imza attı.

Ankara’daki imza töreninde konuşan Üstel Üstel, “Fiber optik ek protokolüyle KKTC’nin dijital dönüşümünü fiilen başlatıyoruz” dedi.

Üstel, dün ek protokolünü imzaladıkları fiber optik altyapı yatırımının yalnızca hızlı internet projesi olmadığını kaydederek, projenin ülkenin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Üstel, hedeflerinin 2027 yılı içerisinde fiber altyapıyı hanelere ve iş yerlerine ulaştırmak olduğunu belirtti.

Fiber optik ek protokolünün, KKTC’nin dijital geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Üstel, Türkiye ile ilişkilerin kendileri için yaşamsal olduğunun altını çizdi.

Yeni ve çok önemli bir dönemin başında olduklarını belirten Üstel, bu dönemin ana konularının enerji ve dijital altyapı yatırımları olduğunu söyledi.

Ek protokolünü imzaladıkları fiber optik altyapı yatırımının yalnızca hızlı internet projesi olmadığını ifade eden Üstel, projenin ülkenin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Projenin kamudan eğitime, sağlıktan turizme, ticaretten finans sektörüne kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyeceğini belirten Üstel, yeni nesil teknolojilerin önünü açacağını ve yatırım ortamını daha güçlü hale getireceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmalarının da kalkınma hamlesinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Üstel, bu iş birliği sayesinde yıllardır bekleyen projelerin tamamlandığını, yeni yatırımların başlatıldığını ve yıllardır konuşulan reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Yeni Havalimanı’nın ülkeye kazandırıldığını belirten Üstel, karayollarında yıllardır bekleyen projelerin hızlandırıldığını ve yeni yolların yapımının başlatıldığını kaydetti.

Sağlıkta dört büyük hastane projesinin eş zamanlı yürütüldüğünü ve yeni sağlık merkezlerinin halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Üstel, eğitimde yeni okullar ve yüzlerce yeni derslik kazandırıldığını, yerel yönetimler reformunun gerçekleştirildiğini söyledi.

Bütün bunların arkasında iki temel unsur bulunduğunu vurgulayan Üstel, bunların güçlü Türkiye-KKTC iş birliği ve KKTC’de sağlanan siyasi istikrar olduğunun altını çizdi.

“Çünkü büyük projeler süreklilik ister. Reformlar siyasi irade ister. Yatırımlar takip ister. Devlet yönetimi kararlılık ister.” diyen Üstel, bugün yıllardır konuşulan pek çok projenin tamamlanmasının veya hayata geçirilmesinin temelinde dört yıldır devam eden siyasi istikrarın bulunduğunu ifade etti.

Üstel, “Ana vatan Türkiye güçlü destek veriyor. Hükümetimiz çalışıyor. Kaynaklar doğru projelere yönlendiriliyor. Kurumlarımız çalışıyor. Ve bütün bunların sonucunda halkımızın günlük hayatına dokunan eserler birer birer ortaya çıkıyor” dedi.

Daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Üstel, geldikleri noktayı yeterli görmediklerini söyledi. Hedeflerinin altyapısı güçlü, enerjide daha güvenli, dijital dönüşümünü tamamlamış, sağlık ve eğitim altyapısını çağdaş seviyeye taşımış bir KKTC olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, yatırım yapılabilir, rekabet edebilir ve kendi ayakları üzerinde daha güçlü duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedeflediklerini ifade etti.