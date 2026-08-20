Girne ile Lefkoşa’yı birbirine bağlayan hattın en önemli yeşil alanlarından biri olan Boğaz Piknik Alanı, yıllardır süregelen bakımsızlık ve çöp krizinin pençesinde can çekişiyor. Hafta sonları nefes almak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yurttaşlar, çöp dağları ve çevreye yayılan ağır kokular yüzünden alandan tepkiyle ayrılıyor.

Alanı ziyaret eden vatandaşlar, her pazar sonrası benzer manzaralarla karşılaşmaktan şikayetçi. Piknik masalarının etrafında biriken plastik atıklar, cam şişeler ve rüzgarla ormanın içine dağılan çöpler hem doğaya zarar veriyor hem de yangın riskini tetikliyor. Bölge sakinleri, alanın sadece yoğun dönemlerde geçici olarak temizlenmesini "göz boyama" olarak nitelendirirken, sorunun çözümü için kalıcı bir sistem kurulmasını talep ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi ve yerel belediyeler arasındaki yetki dağılımının net olmaması, temizlik ve bakım hizmetlerinin aksamasına yol açıyor.

Alandaki çöp konteynerlerinin sayıca yetersiz kalması ve Çevre Yasası’na rağmen doğayı kirletenlere yönelik cezai yaptırımların ve zabıta denetimlerinin uygulanmaması vurdumduymazlığı artırıyor.

Alanı kullanan ziyaretçilerin kendi ürettikleri atıkları toplayıp geri götürme alışkanlığı kazanmamış olması kirliliği kronikleştiriyor.