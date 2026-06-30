54. yaşını kutlayan Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl 29.’su düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, renkleri, kültürleri ve ritmi aynı sahnede buluşturmaya devam ediyor.

Önceki akşam düzenlenen geleneksel kostüm defilesi ve bay/bayan festival güzeli seçimi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılan 5 ülkenin geleneksel kostümlerinin görücüye çıktığı gecede festival güzellerinde birinciliği Kuzey Osetya ile Rusya’nın olurken, en iyi kostüm ödülünü Uruguay ve Rusya paylaştı.

Gecede, Erenköy Jimnastik Kulübü ile BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği de gösterileri ile geceye renk kattı.

En iyi kostüm ödüllerinin Rusya ve Uruguay’a verildiği gecede, bay festival güzeli birincilikleri Kuzey Oseta adına yarışan Azamat Dzampaev’e, bayan festival güzeli birinciliği ise Rusya adına yarışan Arina Khovrich’in oldu.

DERECEYE GİRENLER

Bayan Festival Güzelleri

1 Arina Khovrich – Rusya

2.Fernanda Rosa – Uruguay

3. Ekaterina Shestova – Rusya

Bay Festival Güzelleri

1. Azamat Dzampaev – Kuzey Osetya

2. Emirhan Dondar – Türkiye

3. Sebastian Bargas –Uruguay

Bay ve Bayan İskele Güzeli

Bayan İskele: Sara Oolivera – Uruguay

Bay İskele: Rodrigo Arrutti – Uruguay

Bay ve Bayan Basın Güzelleri

Bayan Basın: Valeriia Poliaskova –Rusya

Bay Basın: Alp Gürer–Türkiye

Bay ve Bayan Mackenzie Bay

Bayan Mackenzie Bay: Büşra Albayrak – Türkiye

Bay Mackenzie Bay: Piero Vittori – Uruguay

Bay ve Bayan Dörter Onmax

Bayan Dörter Onmax: Alisa Melnikova – Kırgızistan

Bay Dörter Onmax: Sergey Kishek – Rusya

Bay ve Bayan Saebina

Bayan Saebina : Sara Olivera – Uruguay

Bay Saebina& Altın Elma Beauty: Georgay Dyadichkin – Rusya

Bay ve Bayan Caesar

Bayan Caesar: Valeria Orlova

Bay Caesar: Timur Lapenko – Rusya

Bay ve Bayan Noyanlar

Bayan Noyanlar: Rabia Çetine – Türkiye

Bay Noyanlar: Denis Akkorsi – Rusya