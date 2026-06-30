54. yaşını kutlayan Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl 29.’su düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, renkleri, kültürleri ve ritmi aynı sahnede buluşturmaya devam ediyor.
Önceki akşam düzenlenen geleneksel kostüm defilesi ve bay/bayan festival güzeli seçimi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Festivale katılan 5 ülkenin geleneksel kostümlerinin görücüye çıktığı gecede festival güzellerinde birinciliği Kuzey Osetya ile Rusya’nın olurken, en iyi kostüm ödülünü Uruguay ve Rusya paylaştı.
Gecede, Erenköy Jimnastik Kulübü ile BEMSA Kültür, Sanat ve Spor Derneği de gösterileri ile geceye renk kattı.
En iyi kostüm ödüllerinin Rusya ve Uruguay’a verildiği gecede, bay festival güzeli birincilikleri Kuzey Oseta adına yarışan Azamat Dzampaev’e, bayan festival güzeli birinciliği ise Rusya adına yarışan Arina Khovrich’in oldu.
DERECEYE GİRENLER
Bayan Festival Güzelleri
1 Arina Khovrich – Rusya
2.Fernanda Rosa – Uruguay
3. Ekaterina Shestova – Rusya
Bay Festival Güzelleri
1. Azamat Dzampaev – Kuzey Osetya
2. Emirhan Dondar – Türkiye
3. Sebastian Bargas –Uruguay
Bay ve Bayan İskele Güzeli
Bayan İskele: Sara Oolivera – Uruguay
Bay İskele: Rodrigo Arrutti – Uruguay
Bay ve Bayan Basın Güzelleri
Bayan Basın: Valeriia Poliaskova –Rusya
Bay Basın: Alp Gürer–Türkiye
Bay ve Bayan Mackenzie Bay
Bayan Mackenzie Bay: Büşra Albayrak – Türkiye
Bay Mackenzie Bay: Piero Vittori – Uruguay
Bay ve Bayan Dörter Onmax
Bayan Dörter Onmax: Alisa Melnikova – Kırgızistan
Bay Dörter Onmax: Sergey Kishek – Rusya
Bay ve Bayan Saebina
Bayan Saebina : Sara Olivera – Uruguay
Bay Saebina& Altın Elma Beauty: Georgay Dyadichkin – Rusya
Bay ve Bayan Caesar
Bayan Caesar: Valeria Orlova
Bay Caesar: Timur Lapenko – Rusya
Bay ve Bayan Noyanlar
Bayan Noyanlar: Rabia Çetine – Türkiye
Bay Noyanlar: Denis Akkorsi – Rusya