Lefke’ye bağlı Aplıç bölgesinde meydana gelen olayda bir kadın yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede ikamet eden Ayla Çetinler, saat 18.30 sıralarında evinin arka balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek bahçede bulunan sulama kanalına (ark) düştü. Düşmenin etkisiyle akıntıya kapılan Çetinler’in yaklaşık 800 metre sürüklendiği öğrenildi.
Talihsiz kadının, eski Karadağ bölgesindeki Venedik Su Kemeri yakınlarında kanal içerisindeki mazgal demirlerine sıkışarak bir süre mahsur kaldığı tespit edildi.