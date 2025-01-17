Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla tutuklanan Leman Uslu dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının yanında bakıcı olarak çalıştığı 70 yaşındaki isminin baş harfleri S.E olan kadını dolandırmak niyeti ile özel bir hastanede yatan kız kardeşinin hastane masrafı olduğunu söyleyip yalan beyanda bulunarak S.E.’den 18 bin TL nakit parayı almak sureti ile sahtekarlıkla para temin suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlının aldığı parayı eksik verildiğini iddia etti maaşına saydığını beyan ettiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, benzer sabıkası olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise amacının dolandırmak olmadığını, parayı eksik aldığı maaşına saydığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.