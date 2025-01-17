Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile Rum polisi arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili KKTC’de bir kişi tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinde 5 Ocak 2025 tarihinde, Bodayma köyü yakınlarında meydana gelen ve Rum Polisinin açtığı ateş sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

OLAYDA KULLANILAN ARAÇ, POLİS TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı uzun süreli takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, Girne Limanı’nda operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, Rum Polisinin şüpheli listesinde bulunmayan KKTC vatandaşı Mehmet Ali Uluçay, olayda kullanılan araç ile birlikte yurt dışına çıkmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine dün çıkarılan zanlı hakkında bir gün ek süre alındı. Polis çavuşu, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “İnsan kaçakçılığı ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 5 Ocak 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’ta meydana gelen ve henüz adını bilmedikleri bir Pakistanlı şahsın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili aranan zanlının, dün Girne Limanı’ndan ND 127 plakalı aracıyla çıkış yapmak üzereyken yakalandığını belirtti. Polis, zanlının olayla ilgili itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Zanlının aracının sağ arka kısmında mermi izi bulunduğunu kaydeden polis, Pakistanlı şahsın kim olduğu ile ilgili Bilgi Değişim Ofisi ile görüşme yapılacağını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

RUM POLİSİNİN DUYURDUĞU İSİMLERDEN BİRİ DEĞİL

Öte yandan Rum polisi, olayla ilgili 4 kişinin arandığını duyurmuştu. Söz konusu şahıslardan 3'ünün Kıbrıslı Türk olduğu açıklanmıştı. Ancak tutuklanan zanlı, Rum polisinin duyurduğu isimler arasında yer almıyor.

Söz konusu 3 Kıbrıslı Türk, Demirhan Polis Karakolu’na gidip, “yaşananlarla ilgili izahat istemiş” ve karakol önünde, açıklama yaparak, Rum polisinin kendilerini hedef gösterdiğini” öne sürmüştü.