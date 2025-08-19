Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sporun coşkusu, birlik, beraberliğe ve kardeşliğe katkısının çok önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’nin çeşitli bölgelerinde spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Bak, KKTC’de sporun tabana yayılması ve gençler arasında birleştirici gücünü kullanmanın çok önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Milli takımlarda yer alan sporcuların kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Bak, KKTC’de çeşitli spor tesisi yatırımlarının artarak devam ettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Bak, “ Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Eski bir sporcu. Gençlere ve spora çok büyük değer veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri inşaatı devam ediyor. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok tesis yapıldı, yapılmaya da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“KKTC’li sporcular, şimdilik bizim milli takımlarımızda görev alıyorlar. Bu bizleri gururlandırıyor. Biz inanıyoruz ki, gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağı altında, onun bayrağı da göndere çekilecek. Bu da bizler için çok önemli bir süreç.” diye konuşan Bak, başarılı sporcuların topluma mal olmaları ve örnek rol model olmalarının önemine vurgu yaptı.

Sporun kitleleri hareketlendiren, heyecanlandıran, birleştiren ve başarısıyla bütün kitleleri mutlu eden bir alan olduğunu kaydeden Bak, özellikle bir sporcunun uluslar arası alanda bir madalya kazanması, bayrağını gönderi çektirmesi ve marşını söyletmesinin ülkenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Milli sporculuk çok önemli ve gurur veren bir şeydir. Bizim özellikle milli sporcularla ilgili projelerimiz var.” diyen Bak, KKTC’de de sporun gelişmesi ve tabana yayılması için hükümetle beraber çalıştıklarını belirtti.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün yanında toplumu ve sosyal dayanışmayı etkileyen bir yönü olduğunu söyleyen Bak, “Milli sporcular rol modeldir.” dedi.