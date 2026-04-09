Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, İstanbul ziyareti kapsamında, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Osmanlar Vakfı Başkan Vekili Mert Osmanlar ile birlikte İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, yükseköğretimde nitelikli akademik üretimin artırılması, disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi ve özellikle sosyal bilimler alanında ortak araştırma imkânlarının geliştirilmesi konuları ele alındı. Taraflar, akademik yayıncılık, araştırma merkezleri arasında iş birlikleri ve lisansüstü eğitim alanında ortak çalışmalar yapılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca, uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi ile akademik ağların güçlendirilmesine yönelik somut adımlar üzerinde duruldu. Her iki üniversitenin sahip olduğu entelektüel birikimin ve akademik vizyonun, geliştirilecek iş birlikleri sayesinde daha geniş bir etki alanına ulaşacağı ifade edildi.