Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2026–2027 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için son başvurunun 4 Haziran Perşembe günü yapılabileceği bildirildi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, sınavın, 6 Haziran Cumartesi günü 10.30–13.00 saatleri arasında beş farklı merkezde eş zamanlı gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sınav, Gazimağusa, Lefkoşa, Ankara, İstanbul ve Mersin’de aynı anda yapılacak. Sınav sonucunda başarılı adaylar, üniversitenin sunduğu çeşitli burs olanaklarından yararlanma fırsatı elde edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Kılıç, tüm adaylara başarılar dileyerek öğrencileri DAÜ ailesine katılmaya davet etti.

Sınav kapsamında başarılı adaylara öğrenim ücretinde yüzde 100, 75 ve 50 oranlarında burs sağlanacak. Burslar, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi boyunca geçerli olacak; İngilizce hazırlık gereken programlarda bu süreye en fazla bir yıl hazırlık eğitimi eklenecek. GCE A/AS Level sonuçlarıyla başvuran KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise birincileri de belirlenen kriterler doğrultusunda burs imkânlarından yararlanabilecek.

Üniversite ayrıca akademik başarı, sporcu, engelli öğrenci, şehit veya malul gazi çocukları için özel burslar; personel, mezun, kardeş ve aile indirimleri ile erken ödeme avantajları sunacak.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı hakkında detaylı bilgi ve online başvuru için +90 392 630 11 11, +90 533 820 10 40 numaralı telefonlar ile www.emu.edu.tr adresi üzerinden iletişim sağlanabiliyor.