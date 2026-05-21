Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kültür Buluşması”, kampüs içerisinde renkli ve çok kültürlü bir atmosfer oluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Türkçe Edebiyat Kulübü, Müzik Kulübü, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Türkçe Hazırlık Okulu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, kampüs ortamında farklı kültürleri bir araya getirerek katılımcılara zengin bir deneyim sundu.

Etkinliğin açılış konuşmaları; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Kazakistan Cumhuriyeti Geçmiş Dönem Milletvekili Dosmuhamet Nur-Ahmet, Türk Devletleri Vatandaşları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Firyuza Narkabulova, Uygur Türk Kurultayı Başkan Yardımcısı Jamilya Nurbekova ile organizasyon komitesi başkanlarından Prof. Dr. Burak Gökbulut tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda; Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ve Prof. Dr. Burak Gökbulut tüm konuşmacılara ve konuklara teşekkür plaketi takdim etti. Ardından Prof. Dr. Burak Gökbulut ve Prof. Dr. Mustafa Yeniasır tarafından yayınlanan “Doğu Türkistan’dan Kıbrıs’a Karşılaştırmalı Türk Halk Masalları” isimli kitap da konuklara hediye edildi.

Katılımcılardan Tam Not Aldı!

Etkinlik kapsamında müzik, yemek ve söyleşi başlıkları altında çeşitli programlar düzenlendi. “Müzik: Farklı Kültürlerin Ritmiyle Buluşun” bölümünde farklı coğrafyalara ait ezgiler seslendirilerek katılımcılara müzikle kültürel bir yolculuk sunuldu. “Yemek: Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Lezzetleri Keşfedin” etkinliğinde ise dünya mutfağından örnekler katılımcıların beğenisine sunuldu. “Söyleşi: İlham Veren Konuşmalarla Fikir Alışverişinde Bulunun” başlığı altında ise kültür, iletişim ve akademik etkileşim üzerine verimli paylaşımlar gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca edebi sunumlar, canlı müzik dinletileri, halk dansları gösterileri, kültürel yemek tadımları ve Türk dünyası kültürüne yönelik paylaşımlar da yer aldı. Etkinlikte; sahne alan Rita Tulegenova Kazak Türkçesi ile müzik dinletisi sunarken, Merdan Yagmurov, Selbi Muhissinowa ve Şöret Bayramgeldiyev ise Türkmenistan Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi ile müzik performansları gerçekleştirdi. Kıbrıs’a özgü halk kültürünü yansıtan Aysun Dönmez Kıbrıs halk oyunları ile sahne alırken, Mani dinletileri ve Türkmen halk dansları da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Ezgi Demirel ve Tülaynur Koyun’un sunduğu müzik dinletileri de etkinliğe renk kattı ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Organizasyon komitesi eş başkanı Prof. Dr. Burak Gökbulut, Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’de akademik, kültürel ve insani bağları güçlendiren önemli bir merkez olma vizyonuyla hareket ettiğini vurgulayarak “Yakın Doğu Üniversitesi, Türk dünyasının farklı coğrafyaları arasında güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlayan önemli bir buluşma noktasıdır” dedi.

“Burada kurulan gönül köprüsü son derece kıymetli!”

Etkinlikte konuşan Kazakistan Cumhuriyeti geçmiş dönem milletvekili Dosmuhamet Nur-Ahmet, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk dünyasının farklı coğrafyalarını buluşturan anlamlı bir ortam oluşturulduğunu belirterek, “Burada kurulan gönül köprüsü son derece kıymetli” dedi. Türk Devletleri Vatandaşları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Firyuza Narkabulova, Uygur Türk Kurultayı Başkan Yardımcısı Jamilya Nurbekova ise etkinliğin farklı ülkelerden gelen öğrencileri aynı çatı altında buluşturduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların kültürel dayanışmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, Türk dünyası kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden biridir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, konuşmasında kampüslerinin Türk dünyasının kültürel, sanatsal ve entelektüel bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. “Bugün, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kucaklayıcı kampüsünde, Türk dünyasının ortak dili, ortak kültür-sanatı ve ortak gönlü etrafında buluşmanın derin heyecanını yaşıyorum” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitenin Türkiye’den Kıbrıs’a, Azerbaycan’dan Türkmenistan’a, Kazakistan’dan Kırgızistan’a, Özbekistan’dan Doğu Türkistan’a uzanan geniş bir coğrafyanın sesini ve ruhunu bünyesinde taşıdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün bugün Türk dünyası kültür ve sanatının önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde Türk dünyasının dört bir yanından 3 bini aşkın sanatçının imzasını taşıyan yaklaşık 100 bin eserin yer aldığını ifade etti. Bu eserlerin yalnızca birer sanat çalışması olmadığını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Her biri Türk dünyasının derin tarihine, acılarına, sevinçlerine ve hayallerine tanıklık eden canlı belgelerdir” dedi.

Düzenlenen Kültür Şöleni’nin de bu belleğin yaşayan bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, edebi sunumlardan canlı müzik dinletilerine, halk danslarından kültürel yemek tadımlarına uzanan programın Türk dünyasının köklü ve yaşayan medeniyetini yansıttığını söyledi. Konuşmasının sonunda etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaşlara, sanatçılara ve konuklara teşekkür eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kültür ve sanat geleceğin ışığıdır. Bu ışığı hep birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.