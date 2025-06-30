Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, 27 Haziran Cuma akşamı coşkulu bir tören ile 2024-2025 Akademik Yılı mezunlarını uğurlamanın gururunu yaşadı.

BAU Kıbrıs Alayköy Kampüsü’nde düzenlenen törende 2024 – 2025 Akademik Yılı 140’ın üzerinde mezun öğrenci diplomalarını aldı. Mezuniyet Töreni, KKTC Maliye Bakanı Sn. Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu, YÖDAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖDAK Üyesi Sn. Prof. Dr. Remziye Terkan, Final Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, UBP Milletvekili Sn. Hasan Taçoy, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sn. Zeki Çeler, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Mehmet Küçük, BAU Kıbrıs Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Eral Osmanlar, Mütevelli Heyeti Üyesi Sn. Mert Osmanlar, Mütevelli Üyesi Sn. Sabih Yüksekbaş, BAU Kıbrıs Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet Toycan, BAU Kıbrıs Akademik - İdari personeli ile ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör’ün Mezunlara Mesajı;

BAU Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, “Değerli Mezunlar; bu üniversiteye hayallerle, sorularla geldiniz. Bugün yanınızda sadece yanıtlar değil, size yol gösterecek yeni sorularla ayrılıyorsunuz. Fikirleri sorguladınız, farklılıklara saygı duydunuz, belirsizlikler içinde sabır gösterdiniz. Bu çağın zorluklarına rağmen ayakta durdunuz, büyüdünüz, olgunlaştınız. Sadece diplomalarınızı değil, karakterinizi de inşa ettiniz. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin Rektörü olarak bu dönüşüme tanıklık etmekten onur duyuyorum” sözleriyle mezunlara hitap ederek geleceğin liderlerine, mühendislerine, avukatlarına hayatlarında başarılar diledi.

Mütevelli Heyeti Başkanının Mezunlara Mesajı;

BAU Kıbrıs Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, Tören Açılış konuşmasında “Bugün sadece bireysel başarıları değil, bir ülkenin, bir toplumun birlikte başardıklarını kutluyoruz. Sevgili öğrenciler, az önce sahneye yürürken adımlarınızda yankılanan her an sadece sizlerin değil, size inanan herkesin başarılarını temsil etti. Bugün sadece diploma almak için gelmediniz, sizler bu kampüse bir umutla bir hedefle ve çoğu zaman belirsizliklerle geldiniz. Sizi buradan sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, adalet duygusu ile, güçlü empati kurabilen, insanı önceleyen bireyler olarak uğurluyoruz” sözleriyle mezunları tebrik ederek, hayatlarında ve mesleklerinde başarılarının devamını diledi.

Okul Birincisi ve Mezun Öğrenci Temsilcisi Class of 2025 Zeytin ağacına plaket asma seremonisi;

Törende, 2024-2025 Akademik yılı Okul Birincisi Alim Ismael Kamara ve mezun öğrenciler adına temsilci öğrenci Mihraç Kara veda konuşmaları sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Yapılan konuşmaların ardından Class of 2025 mezunları adına Bau Kıbrıs Mezuniyet Geleneği olan, zeytin ağacına plaket asma seremonisi gerçekleştirildi.

Dereceye giren mezunlara verilen ödüllerin adından mezunlara diplomaları takdim edildi.

Tören sonunda, kep atma merasimi ve havai fişek gösterisi ile mezunlar coşkulu dakikalar yaşarken, tüm akademik ve idari personel ile aileler gurur dolu saatler yaşadılar.