SporKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futboltenisi Federasyonu yetkilileri, Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı ve aynı zamanda ilk KKTC Futboltenisi Milli Takım kaptanlarından olan Hüseyin Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, federasyonun faaliyetleri ve futbolda olduğu kadar yeni gelişen branşların da ülke sporuna kazandırılması adına yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Amcaoğlu, hem sporcu geçmişi hem de belediye başkanı sıfatıyla sporun gelişimi için her zaman destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

KKTC Futboltenisi Federasyonu, sporu tabana yayma ve uluslararası platformlarda temsil gücünü artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.