Açıklamada, bu hizmetleri bilerek kullanan veya işletilmesine yardımcı olan kişilerin suç işlemiş sayılacağını belirtilerek, asgari ücretin dört katına kadar para cezası, altı aya kadar hapis cezası veya her iki cezanın uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.

BTHK, “Starlink ve benzeri şekilde uydu üzerinden haberleşme sağlayan cihazların, kurum tarafından uydu haberleşme hizmeti için yetkilendirme verilene kadar, kamu güvenliği gerektiren istisnai haller dışında, ithal ön izin uygunluk değerlendirmesinin yapılmamasına ve ithal ön izni verilmemesine karar vermiştir” dedi.

BTHK’dan yapılan açıklamada, “6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası” uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi, elektronik haberleşme altyapı ve şebekelerinin kurulması, işletilmesi ve bu hizmetlerde kullanılan cihazların ithal, satış ve kullanım süreçlerinin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yetki ve denetimi altında olduğu hatırlatıldı.

Aynı şekilde, Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) ve bu yasa kapsamında yürürlüğe giren Terminal Donanımları Tüzüğü çerçevesinde, her türlü terminal ekipmanın ülkeye girişinden önce “Ön İzin Uygunluk Değerlendirmesi” yapılmasının zorunlu olduğuna vurgu yapan BTHK, şunları kaydetti:

“Starlink Cihazlarına İlişkin Kurul Değerlendirmesi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink sistemi, kullanıcıların yerel altyapıya ihtiyaç duymaksızın doğrudan alçak yörüngedeki (LEO) uydular üzerinden internet erişimi sağlayan küçük terminallerden oluşmaktadır.

Yapılan incelemelerde Starlink cihazlarının CE işareti taşıdığı ve kullanılan frekansların ulusal frekans planı ile uyumlu olduğu görülmekle birlikte, elektronik haberleşme hizmeti sunan bu cihazların Elektronik Haberleşme Yasası’nın 5. Kısmı uyarınca yetkilendirme gerektirdiği tespit edilmiştir."

-"Yetkisiz kullanım yasaya aykırıdır"

Elektronik Haberleşme Yasası'nın yetkilendirilmemiş elektronik haberleşme hizmetlerinin kurulmasını, işletilmesini ve kullanılmasını yasakladığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Bu hizmetleri bilerek kullanan veya işletilmesine yardımcı olan kişilerin suç işlemiş sayılacağını belirtmektedir.

Yasanın 102(12). Maddesi uyarınca, bu fiillerin karşılığı asgari ücretin dört katına kadar para cezası, altı aya kadar hapis cezası veya her iki ceza olabilir.

Ayrıca, yetkisiz uydu haberleşme cihazlarının kullanımı; trafik verileri de dahil olmak üzere kurumun kontrol ve denetim mekanizmalarını devre dışı bırakabildiğinden, Bilişim Suçları Yasası bakımından da ciddi güvenlik riskleri doğurmaktadır.

Bilimsel, teknik ve hukuki değerlendirmeler sonucunda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu 11.10.2024 tarihli ve 2024–K/BTHK–40.115 sayılı kararı ile; Starlink ve benzeri şekilde uydu üzerinden haberleşme sağlayan cihazların, kurum tarafından uydu haberleşme hizmeti için yetkilendirme verilene kadar, kamu güvenliği gerektiren istisnai haller dışında, ithal Ön İzin Uygunluk Değerlendirmesinin yapılmamasına ve ithal ön izni verilmemesine karar vermiştir.

Bu nedenle Starlink cihazlarının ülkeye ithali ve kullanımı, yetkilendirme yapılıncaya dek yasaya aykırı olup mümkün değildir.”

BTHK, bu çerçevede Starlink cihazları ve benzeri uydu haberleşme terminallerinin yetkisiz kullanımının yasak olduğunu, ithalatının ise kurum yetkilendirmesi sağlanana dek mümkün olmadığı konularında kamuoyunu uyardı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, ülkede elektronik haberleşme alanında güvenli, denetlenebilir ve yasal çerçevelere uygun hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli tüm bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine devam ettiğini de vurguladı.