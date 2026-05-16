Rum Sigma TV, komandoların eğitim alanında program yaptı, genç askerlerin Türk düşmanlığı altında eğitim yaptırıldığını ekranlara taşıdı.

Rum komandolar, yürüyüşlerde ‘Girne’ye Mağusa’ya geri döneceğiz’ sloganları atmıştı. Rum lider Nikos Hristodulidis de bu sloganlara alkışlarla karşılık vermişti.

Komandoda eğitim gören askerlerin tamamının, askerlikten çok, Türklere yönelik suçlayıcı kelimeler kullanması dikkat çekti.

Rum askerler, “Kıbrıs işgal altında, amacımız (kuzeye) geri dönmek. Ne gerekirse yapmaya hazırız” dedi. İşte o röportajlardan kesitler:

“Vatanımız işgal altında. Amacımız evlerimize dönmek ve işgal altındaki topraklarımızı geri almaktır.”

“Vatanımız hâlâ işgal altında. Bir gün özgürleşmesini umut ediyoruz.''

''İşgal altındaki topraklarımızı geri almak için buradayız. Ne gerekirse yapmaya hazırız.”

“Esir vatanımız için bir dileğim var: Umarım bir gün özgür oluruz.”