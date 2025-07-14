Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kamu görevlileri davasının ilk duruşmasında mahkemenin bilirkişi raporunun Dokuz Eylül Üniversitesi’ne havalesine karar verdiğini anımsatarak, bilirkişi raporunun hazır olması için de oldukça uzun bir erteleme verdiğini anımsattı.

Esendağlı, ilgili bilirkişi raporun henüz dosyaya girmediğine dikkat çekerek, duruşma gününe kadar raporun hazır olmaması halinde Çarşamba günkü celsede çok bir ilerleme beklemediğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin uzmanlarının da dahil olduğu bir önceki davada verilen bilirkişi raporunda zaten kamu görevlilerinin kusurlarına dikkat çekildiğini ifade eden Esendağlı, dolayısıyla bir öncekinden çok daha farklı bir raporun çıkmasını beklemediklerini dile getirdi.

Esendağlı, çarşamba günkü duruşmada raporun gelip gelmeyeceğinin önemli olduğuna işaret ederek, davanın akıbetine bilirkişi raporunun yön vereceğini kaydetti.

İstinaf sürecine de değinen Hasan Esendağlı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin otel sahipleri ve fenni mesullerle ilgili tamamlanan ilk davanın istinaf kararını açıklarken Adıyaman 3. Ağır Ceza. Mahkemesi’nin verdiği kararı aynen, hiç değiştirilmeksizin onayladığını anımsattı.

Bunun çok enteresan bir istinaf süreci olduğuna dikkat çeken Esendağlı, taraflardan hiç birinin çağırılıp dinlenmediğini, dosya üzerinden inceleme yapılarak Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının yetersiz ve gerekçesiz olduğuyla ilgili istinaf sebeplerinin reddedildiğini söyledi.

İstinaf talebinin reddedilmesinin ardından ailelerle birlikte yasal süre içinde Yargıtay’a temyiz dilekçesi verildiğini kaydeden Esendağlı, sanıkların da Yargıtay’a temyiz dilekçesi ilettiklerini aktardı.

Öte yandan ilk davada Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan Hasan Aslan’ın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bir türlü yakalanıp, cezaevine gönderilmediğine dikkat çeken eden Esendağlı, sanığın hem istinaf sürecinde avukatı vasıtasıyla temsil edilmesi, hem de şu an itibarıyla Yargıtay’a temyiz dilekçesi verdiği bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Bu konuda ailelerin çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu dile getiren Esendağlı, “Umut ediyoruz ki Hasan Aslan en kısa sürede yakalanır veya kendi teslim olmak suretiyle cezasının infazı için cezaevine girer. Konuyu mümkün olduğunca devlet yetkililerinin desteğiyle takip etmeye çalışıyoruz” dedi.