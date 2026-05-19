Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Baflı, Ahmed Sami Topcan Kupası’nı kazanan Yılmazköy A2 takımının başarısının ardından, “Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullanarak teknik heyete, futbolculara ve destek verenlere teşekkür etti.

Küçük bir köyün büyük bir gururunu yaşamaktayız. 1 yıllık başkanlık dönemimde 2 kupa nasip oldu, tarif edilemez bir mutluluk. Köyümüze bu kupalar armağan olsun. Öncelikle bize bu gururu yaşatan teknik heyetimi ve futbolcularımı gönülden kutlarım. Ana sponsorumuz @mustafahacialiltd ailesine , Belediye başkanımız Sn. @hamcaoglu na, @hizalkuyumculuk ailesine bize verdiği desteklerden ötürü şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ederim. Kendi yönetimime ve yanımızda olan taraftarımıza çok teşekkür ederim.

Bu gurur hepimizin.