Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik

ve Spor Bayramı kapsamında “19 Mayıs Gençlik Kupası”nı bugün (SALI) gerçekleştirdi.

Atatürk Spor Salonu’nda gün boyu süren mücadelelerde kadınlar ve erkekler olmak üzere ikili kategoride düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Şevket Songur tarafından verildi.

Toplam 44.000 lira Para ödülünün de dağıtıldığı turnuvada ilk 3 derece şöyle belirlendi

1. Bekiroğulları – (Mehmet Aksunlar, Süleyman Devecioğlu, Doğukan Doğu)

2. Ada Eğitim Spor – (Uğur Kaya, Fikret Koreli)

3. Akdeniz Spor Birliği – (Hasan Tuğrul Özdemir, Sadi Serment)