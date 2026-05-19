Ahmed Sami Topcan Kupası’nı kazanan Mustafa Hacıali Yılmazköy’de büyük sevinç yaşanırken, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Amcaoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Küçük bir köyün içinden çıkan büyük bir hikâyeye bugün bir gurur daha eklendi.

M. Hacıali Yılmazköy Spor Kulübümüzün Ahmed Sami Topcan Kupası’nı kazanması; emeğin, inancın ve gençliğe verilen değerin en güzel karşılığı oldu.

Bu anlamlı kupayı takımımıza takdim etmek ise benim için ayrı bir gururdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız öncesinde gelen bu başarı, sporun gençlerimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başta futbolcularımız olmak üzere, teknik ekibi, kulüp yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Bu gurur hepimizin.”