Birinci Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanya’da kampa girdi. Takım, yoğun antrenman programıyla sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Öte yandan takımla birlikte Alanya’da bulunan Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altun ile Kulüp Koordinatörü Hasan Altınmakas, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette iki kulüp arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecekte yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.