Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altun ve yönetim kurulu üyeleri dün saat 08:30 da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede spor kulüblerinin ayakta kalabilmesi, gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve sponsorluk konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, samimi bir ortamda hem futbolun mevcut sorunları hem de bölge sporu adına olumlu gelişmeler ele alındı. Bölgesel altyapı çalışmaları, tesislerin durumu ve destek projeleri, genç oyuncuların gelişimi, Kulüp ile belediye arasında iş birliği olanakları konuları konuşulduğu bildirildi.

Kulüp yönetimi, Güzelyurt’un spor ve gençlik projelerine verdiği destekten ötürü Başkan Özçınar’a teşekkürlerini iletti.