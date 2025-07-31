Hükümet, yasa gücünde kararnamelerle çalışma yaşamına ve sağlığa bazı düzenlemeler getirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, asgari ücretle ilgili düzenleme uyarınca konaklama ve beslenme desteği verilen yabancı işçilere asgari ücretin yüzde 40’ına kadar indirim yapılabilecek. Kararname, aynı işi yapan çalışanlar arasında ek desteklerden kaynaklanan ücret farkını ortadan kaldırmayı öngörüyor.

Sağlık alanında hazırlanan kararnameye göre, sosyal sigorta emeklileri, sürekli iş göremezlik geliri, malullük, dulluk ve yetimlik aylığı alanlar devlet eczanelerinden temin ettikleri ilaçlar için artık yüzde 20 katkı payı ödemeyecek.

- Aynı işi yapan çalışanlar arasında ek desteklerden kaynaklanan ücret farkı olmayacak

Başbakanlık açıklamasında, çalışma hayatında yıllardır süren dengesizliğin sona ermesi için adım atıldığı belirtilerek, “Aynı işi yapan, aynı maaşı alan çalışanlar arasında adaleti sağlıyor, eşit işe eşit gelir ilkesini güçlendiriyoruz.” denildi.

1975’ten bu yana yürürlükte olan Asgari Ücretler Yasası’nın yerli ve yabancı tüm çalışanları eşit şekilde kapsadığının ifade edildiği açıklamada, işverenlerin konaklama ve beslenme desteği verdiği yabancı çalışanlarla bu desteği almayan yerli çalışanlar arasında zamanla dengesizlik oluştuğu kaydedildi.

- “Konaklama için yüzde 20, beslenme için yüzde 20 olmak üzere asgari ücrette yüzde 40’a kadar indirim uygulanabilecek”

Açıklamada, kararnameyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Yeni düzenlemeyle birlikte, iş gücü anlaşması olmayan ülkelerden getirilen yabancı işçilere konaklama için asgari ücretin yüzde 20’si, beslenme için yüzde 20’si, toplamda yüzde 40’ına kadar indirim uygulanabilecek. Bu sayede, aynı işi yapan çalışanlar arasında ek desteklerden kaynaklanan ücret farkı ortadan kalkacak.”

-33 yıllık sorun çözüldü

Sağlıkla ilgili düzenleme hakkında da bilgi verilen açıklamada, hazırlanan kararnameyle 33 yıllık sorunun kökten çözüldüğü yüzde 20’lik ilaç katkı payının kaldırıldığı belirtildi.

Hükümetin, 1991’dan bu yana yürürlükte olan ve sosyal sigorta emeklileri, sürekli iş göremezlik geliri, malullük, dulluk ve yetimlik aylığı alan vatandaşların ilaç harcamalarında yüzde 20 katkı payı ödemesini zorunlu kılan uygulamayı kaldırdığı ifade edildi.

Katkı payının bazı dönemlerde alınmadığının anımsatıldığı açıklamada, Sayıştay’ın bu konuda “yasal zorunluluk” uyarısı olduğu, bu nedenle katkı payının alınmaya devam ettiği, hiçbir hükümetin de bu konuda kalıcı bir düzenlemeye gitmediği ifade edildi.

Yeni kararnamenin özellikle dar gelirlilerin ve sosyal sigorta emeklilerinin sağlık hizmetine erişirken maddi zorluk yaşamaması için hazırlandığı belirtilerek, “Artık sosyal sigorta emeklileri, sürekli iş göremezlik geliri, malullük, dulluk ve yetimlik aylığı alanlar ile geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler, devlet eczanelerinden aldıkları ilaçlar için yüzde 20 katkı payı ödemeyecek.” denildi.

- “Önceliğimiz halkımızdır”

Başbakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bizim önceliğimiz halkımızdır. Halkımızın yararına olacak tüm reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu iki tarihi düzenlemeyle birlikte, KKTC’de hem çalışma hayatında adalet güçleniyor hem de vatandaşların ilaç erişimi ücretsiz hale gelerek yüzde 20’lik katkı yükü tamamen ortadan kalkıyor.”