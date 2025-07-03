Yeni sezonda Birinci Lig’de yeniden mücadele etmeye hazırlanan Baf Ülkü Yurdu, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon Çetinkaya formasıyla başarılı bir performans sergileyen hücum oyuncusu Yasin Doğan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Baf Ülkü Yurdu yönetimi, Yasin Doğan transferi için Çetinkaya ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan bu ilk temasın ardından, önümüzdeki günlerde transfer girişimlerinin hızlanması bekleniyor.

Yasin Doğan, geçtiğimiz sezon hücum hattında Çetinkaya’ya önemli katkılar sağlayarak dikkat çekmişti. Baf temsilcisi, bu transferle hücum gücünü artırmayı hedefliyor.