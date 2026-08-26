Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği(KTFAD) Kupası bu yıl yine Süleyman Göktaş adı altında oynanacak.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Süleyman Göktaş Kupası 1.Lig ekipleri Göçmenköy ve Gönyeli arasında oynanacak.

Karşılaşma, 4 Eylül Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Süleyman Göktaş Kupası’nı geçtiğimiz yıl Baf Ülkü Yurdu’nu 2-1 mağlup eden Aslanköy kazanmıştı.

KTFAD her yıl 1.lig takımlarını bu kupada buluşturuyor.