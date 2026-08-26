China Bazaar Gençlik Gücü Fahri Başkanı Mazhar İkbal, birçok alanda olduğu gibi Atatürk Stadı’nın iyileştirilmesi için de elini taşın altına koydu.

İkbal’in girişimiyle, uzun süredir bakıma ihtiyaç duyan Atatürk Stadı’nın tribünlerinin yenilenmesi amacıyla boyama çalışması başlatıldı.

Mazhar Gujrati İkbal’in görevlendirdiği ekipler, şu ana kadar 60’tan fazla bidon boya kullanarak tribünlerde önemli bir bölümün yenilenmesini sağladı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Spor tesislerinin iyileştirilmesine yönelik bu tür çalışmalar, spor camiası adına da dikkat çekiyor.