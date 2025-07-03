AKSA Birinci Lig ekiplerinden Serveroğlu Geçitkale'de teknik adam arayışları mutlu sonla tamamlandı. Ahmet Kadı başkanlığındaki yönetim sürdürdüğü temaslar sonucunda Teknik Direktör Fırat Özakıncı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam yeni sezonda Geçitkale'nin başında takımı başarıya taşımak için mesai yapacak. Özakıncı'nın yardımcıları daha sonra netleşecek.